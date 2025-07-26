Тормена: «Локомотив» был счастливее в этот вечер

Защитниквысказался о матче против(1:2).

«Пенальти? Произошла неудачная ситуация. В футболе на высоком уровне такое случается, нужно быть сосредоточенным всегда. Это потеря концентрации. Будем извлекать уроки. По мне, пенальти не было.

Прессинг соперника? В целом это не было сюрпризом для нас. Это стиль игры соперника, мы играли лучше, мы больше владели мячом, но не смогли добиться результата. "Локомотив" был счастливее в этот вечер, уехал с победой.

Давит ли чемпионство? Нисколько. Это должно воздействовать на соперника. Все знают, что с "Краснодаром" играть тяжело, мы чемпионы, на нас настраиваются на максимум. Мы будем идти до конца, чтобы добиться своих целей», — цитирует Тормену «Матч ТВ».

«Локомотив» смог набрать шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 3 очками занимает шестую строчку.

В следующем туре «Краснодар» 2 августа в родных стенах примет «Динамо», а «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Пари НН».