Эндрик в ближайшее время может уйти из «Реала»

Нападающий мадридскогоможет сменить команду уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание Defensa Central

По информации источника, 19-летний бразильский форвард привлёк внимание сразу нескольких европейских клубов. Несмотря на это, руководство «сливочных» не рассматривает возможность его продажи. В «Реале» готовы лишь к временному уходу игрока — речь идёт об аренде сроком на 12 месяцев. Такой шаг должен помочь Эндрику получить регулярную игровую практику и вернуться в оптимальной форме.

Среди претендентов на молодого нападающего называются «Марсель», а также ряд клубов из Испании и Германии. Однако, как уточняется, наибольший интерес к футболисту проявляет туринский «Ювентус».

Эндрик присоединился к мадридскому «Реалу» в 2024 году. В прошедшем сезоне он провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.