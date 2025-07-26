Дьекереш выбрал 14-й номер в «Арсенале»

Новичок «Арсенала»будет выступать под номером 14, сообщил журналист Дэвид Орнштейн в соцсети X.

В субботу 27-летний швед должен пройти медосмотр перед переходом из лиссабонского «Спортинга».

Ранее под 14-м номером за лондонцев играли Тьерри Анри, Тео Уолкотт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдди Нкетиа и Алан Смит.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит €63,5 млн плюс €10 млн в виде бонусов.Transfermarkt оценивает форварда в €75 млн.

В сезоне-2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.