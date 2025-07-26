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    Дьекереш выбрал 14-й номер в «Арсенале»

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    Новичок «Арсенала» Виктор Дьекереш будет выступать под номером 14, сообщил журналист Дэвид Орнштейн в соцсети X.

    Виктор Дьекереш
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    Виктор Дьекереш

    В субботу 27-летний швед должен пройти медосмотр перед переходом из лиссабонского «Спортинга».

    Ранее под 14-м номером за лондонцев играли Тьерри Анри, Тео Уолкотт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдди Нкетиа и Алан Смит.

    По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит €63,5 млн плюс €10 млн в виде бонусов.Transfermarkt оценивает форварда в €75 млн.

    В сезоне-2024/25 Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

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