Мюллер: Желание играть в футбол никуда не делось

Форвард, ранее игравший за мюнхенскую, отметил, почему решил не вешать бутсы на гвоздь.

До этого сообщалось, что Мюллер может продолжить карьеру в МЛС.

«Желание играть в футбол никуда не делось, поэтому я решил продолжать. Я действующий футболист. Мне нравится давление, присущее этому виду спорта, нравится добиваться результата. Пока моё тело может это выдержать, я хочу пользоваться такой возможностью и играть. Даже несмотря на то, что я не буду больше играть в Европе и Лиге чемпионов, для меня это всё равно волнительно.

С нетерпением жду того, что принесёт мне будущее. МЛС? Конечно, я думал об этом. Это интересная лига», — приводит слова Мюллера Bayern&Germany в социальной сети X.

Всего за «Баварию» Мюллер провел 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 результативными передачами.