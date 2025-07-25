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    Мюллер: Желание играть в футбол никуда не делось

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    Форвард Томас Мюллер, ранее игравший за мюнхенскую «Баварию», отметил, почему решил не вешать бутсы на гвоздь.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    До этого сообщалось, что Мюллер может продолжить карьеру в МЛС.

    «Желание играть в футбол никуда не делось, поэтому я решил продолжать. Я действующий футболист. Мне нравится давление, присущее этому виду спорта, нравится добиваться результата. Пока моё тело может это выдержать, я хочу пользоваться такой возможностью и играть. Даже несмотря на то, что я не буду больше играть в Европе и Лиге чемпионов, для меня это всё равно волнительно.

    С нетерпением жду того, что принесёт мне будущее. МЛС? Конечно, я думал об этом. Это интересная лига», — приводит слова Мюллера Bayern&Germany в социальной сети X.

    Всего за «Баварию» Мюллер провел 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 результативными передачами.

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