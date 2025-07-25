Мостовой: Паспорт в футбол не играет, в него играют живые люди

Экс-футболист сборных СССР и Россиипрокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в отечественном футболе.

«Считаю, что это не принципиально, каким будет лимит на легионеров. Паспорт в футбол не играет, в него играют живые люди. Если человек сильнее, то он и будет выходить на поле. Только дело в том, если мы сейчас поменяем лимит, то что делать командам? Придется минимум по 5-6 игроков продавать. Мы же играли как-то в Европе по 10 лет, хотя у нас тоже была огромная конкуренция. И нам никто не мешал. Так что все просто: становись сильнее и будешь играть! » — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент команды РПЛ могут выпускать на поле 8 иностранных футболистов, а в заявке может находиться 13 легионеров.