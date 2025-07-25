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    Мостовой: Паспорт в футбол не играет, в него играют живые люди

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    Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в отечественном футболе.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Считаю, что это не принципиально, каким будет лимит на легионеров. Паспорт в футбол не играет, в него играют живые люди. Если человек сильнее, то он и будет выходить на поле. Только дело в том, если мы сейчас поменяем лимит, то что делать командам? Придется минимум по 5-6 игроков продавать. Мы же играли как-то в Европе по 10 лет, хотя у нас тоже была огромная конкуренция. И нам никто не мешал. Так что все просто: становись сильнее и будешь играть! » — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

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