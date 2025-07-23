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    Стерлинг может продолжить карьеру в «Байере»

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    Известный английский нападающий Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    По данным издания ВВС, 30-летним англичанином активно интересуется леверкузенский «Байер» и еще ряд клубов.

    В настоящее время Стерлинг принадлежит «Челси», но главный тренер лондонцев Энцо Мареска уже заявил игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

    Прошлый чемпионат Стерлинг отыграл в лондонском «Арсенале», где был игроком ротации, проведя всего 28 матчей, забив один мяч и сделав 5 ассистов. Сейчас игрок оценивается на трансферном рынке в 10 млн евро.

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