Официально: Маркус Рэшфорд стал игроком «Барселоны»

перешел изна правах аренды с опцией выкупа, рассчитанной до конца сезона-2025/26.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Маркус Рэшфорд Фото: Официальный сайт «Барселоны»

По информации разных источников, сумма аренды составляет около 10 миллионов евро, а опция выкупа — примерно 30-35 миллионов евро с возможными бонусами.

Форвард согласился на значительное сокращение зарплаты ради перехода, в новом клубе он будет получать около 14 миллионов евро в год до вычета налогов.

В сезоне АПЛ 2024/25 Маркус провел 25 матчей за «Манчестер Юнайтед» и в аренде за «Астон Виллу», забил шесть голов и отдал три результативные передачи.