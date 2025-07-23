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    Моуринью: Сейчас в АПЛ приходят тренеры, которых я даже не знаю

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    Наставник «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о нынешних тренерах английской Премьер-лиги.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Я пришел в Премьер-лигу в 2004 году, став чемпионом Европы. В том году только два иностранных тренера пришли в Премьер-лигу: я и обладатель Кубка УЕФА Бенитес, который выиграл с "Валенсией" и перешел в "Ливерпуль"; я выиграл Лигу чемпионов с "Порту" и перешел в "Челси".

    В наши дни тренеры, имен которых я даже не знаю, приходят в Премьер-лигу, и я не говорю проявляю неуважение, это правда. Некоторых тренеров выбирают, основываясь на данных, цифрах, а не на победах. Создается такое впечатление, что играть так-то, выглядеть так-то важнее, чем побеждать... в этом плане все радикально изменилось», — цитирует Моуринью A Bola

    Напомним, что Моуринью в Англии успел поработать в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

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