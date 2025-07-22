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    «ПСЖ» готов увеличить свое предложение по Забарному

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Борнмут Трансферы
    Парижский «ПСЖ» намерен активизировать попытки приобрести защитника «Борнмута» Илью Забарного, сообщает RMC Sport. Клуб готов увеличить своё предложение после завершения трансфера Юго Экитике в «Ливерпуль».

    Илья Забарный
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    Илья Забарный

    По данным источника, «ПСЖ» получит €16 млн — это 20% от суммы сделки между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем», составляющей €80 млн. Эти средства французский клуб планирует использовать для улучшения своего предложения по Забарному.

    Ранее «Борнмут» отклонил предложение парижан в размере €60 млн, потребовав как минимум €70 млн. Теперь «ПСЖ» намерен вернуться к переговорам с обновлённой суммой.

    22-летний Илья Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 39 матчей, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €28 млн.

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