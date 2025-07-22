«ПСЖ» готов увеличить свое предложение по Забарному

Парижскийнамерен активизировать попытки приобрести защитника, сообщает RMC Sport. Клуб готов увеличить своё предложение после завершения трансфера Юго Экитике в «Ливерпуль».

По данным источника, «ПСЖ» получит €16 млн — это 20% от суммы сделки между «Айнтрахтом» и «Ливерпулем», составляющей €80 млн. Эти средства французский клуб планирует использовать для улучшения своего предложения по Забарному.

Ранее «Борнмут» отклонил предложение парижан в размере €60 млн, потребовав как минимум €70 млн. Теперь «ПСЖ» намерен вернуться к переговорам с обновлённой суммой.

22-летний Илья Забарный выступает за «Борнмут» с января 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 39 матчей, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €28 млн.