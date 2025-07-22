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    «Лех» разгромил «Брейдаблик»

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    Завершился матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Микаэль Исхак
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    Микаэль Исхак

    Познанский «Лех» разгромил на своем поле исландский «Брейдаблик» со счетом 5:1.

    Хет-триком в составе «Леха» отметился Микаэль Исхак, реализовавший три пенальти на 37-й, 45+3-й и 85-й минутах матча. Также по мячу на счету Антонио Милича (4'), Жоэля Перейры (42'), Лео Бенгтссона (45+6') и Филипа Ягелло (77').

    Гол престижа в составе исландской команды забил Хескюльдур Гуннлюхссон на 28-й минуте, реализовавший 11-метровый удар.

    «Брейдаблик» остался в меньшинстве на 32-й минуте после удаления Виктора Маргейрссона.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Лех П — Брейдаблик 7:1
    Голы: 1:0 Антонио Милич (4'), 1:1 Хёскульдур Гюннлёйхссон (пенальти) (28'), 2:1 Микаэль Исхак (пенальти) (36'), 3:1 Жоэл Виейра Перейра (42'), 4:1 Микаэль Исхак (пенальти) (45 + 3'), 5:1 Лео Бенгтссон (45 + 6'), 6:1 Филип Ягелло (78'), 7:1 Микаэль Исхак (85') Лех П: Жоэл Виейра Перейра, Антонио Милич (Alex Douglas, 46'), Михал Гургуль, Матеуш Скшипчак, Антони Козубаль (Тимоти Оума, 46'), Афонсу Соуза (Гисли Тордарсон, 43'), Филип Ягелло (Bryan Fiabema, 80'), Лео Бенгтссон, Микаэль Исхак, Филип Шимчак (Али Голизаде, 72'), Bartosz Mrozek Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон (Oli Omarsson, 72'), Хёскульдур Гюннлёйхссон, Виктор Эрн Маргейрссон, Асгейр Хельги Оррасон, Антон Лойи Лудвикссон, Виктор Карл Эйнарссон, Tobias Bendix Thomsen (Кристофер Кристинссон, 72'), Agust Orri Thorsteinsson (Кристинн Стейндорссон, 78'), Arnor Jonsson (Дамир Муминович, 46'), Kristinn Jonsson (Aron Bjarnason, 63'), Valgeir Valgeirsson Предупреждения: Arnor Jonsson (36'), Aron Bjarnason (85'), Mladen Devetak (42'), Филип Калоч (52'), Бернард Текпетей (57'), Дерой Дуарте (73') Удаление: Виктор Эрн Маргейрссон (30')

    Ответный поединок пройдет 29 июля в Рейкьявике.

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