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    Игорь Федотов: Егорову нужно поработать над позицией и чтением игры

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    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА (0:0). Главным арбитром встречи выступил Егор Егоров.

    Игорь Федотов
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    Игорь Федотов

    «Хорошая работа Егорова. Но смутила жёлтая карточка игроку ЦСКА Глебову. Ладно, придержал руками, но вроде все убежали, эпизод закончился. Зачем наказывать? Тогда надо было показывать жёлтую и футболисту "Оренбурга" Зотову за докат и грубую игру на 44-й минуте. Но Егоров не показал. Если сравнивать эти два момента, то с Зотовым была ошибка. Не показал бы жёлтую никому — вопросов бы не было.

    На 49-й минуте защитник "Оренбурга" Касимов поднял ногу вверх и попал по Глебову. 100% арбитров здесь назначили бы штрафной, а не показали жёлтую Глебову за симуляцию. Егоров так и поступил.

    Егорову нужно поработать над позицией и чтением игры, а то пока он просто бегает за игроками, попадает под них и прыгает через мяч. Так было и в Первой лиге, и сейчас он возвращается к старой проблеме. У него хорошие опытные ассистенты, и им стоит доверять», — сказал Федотов «Чемпионату».

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