Игорь Федотов: Егорову нужно поработать над позицией и чтением игры

Бывший арбитр РПЛразобрал судейство в матче 1-го тура РПЛ между(0:0). Главным арбитром встречи выступил

«Хорошая работа Егорова. Но смутила жёлтая карточка игроку ЦСКА Глебову. Ладно, придержал руками, но вроде все убежали, эпизод закончился. Зачем наказывать? Тогда надо было показывать жёлтую и футболисту "Оренбурга" Зотову за докат и грубую игру на 44-й минуте. Но Егоров не показал. Если сравнивать эти два момента, то с Зотовым была ошибка. Не показал бы жёлтую никому — вопросов бы не было.

На 49-й минуте защитник "Оренбурга" Касимов поднял ногу вверх и попал по Глебову. 100% арбитров здесь назначили бы штрафной, а не показали жёлтую Глебову за симуляцию. Егоров так и поступил.

Егорову нужно поработать над позицией и чтением игры, а то пока он просто бегает за игроками, попадает под них и прыгает через мяч. Так было и в Первой лиге, и сейчас он возвращается к старой проблеме. У него хорошие опытные ассистенты, и им стоит доверять», — сказал Федотов «Чемпионату».