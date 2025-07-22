Экитике во вторник должен пройти медосмотр для «Ливерпуля»

достиг принципиальной договорённости спо поводу трансфера нападающего. Об этом сообщает Give Me Sport

Согласно источнику, стороны согласовали сделку с фиксированной выплатой в размере €79,7 млн, а также дополнительными бонусами на сумму €11,5 млн. Доплаты будут зависеть от командных достижений и вклада французского форварда в успехи клуба.

Отмечается, что Экитике уже получил разрешение на переезд в Англию для завершения формальностей. Медосмотр должен состояться сегодня, после чего игрок отправится в Азию, где присоединится к «Ливерпулю» на предсезонном турне под руководством Арне Слота.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» рассчитывал выручить за футболиста рекордные для клуба €94,7 млн, однако в итоге согласился на меньшую сумму.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 12 результативных передач.