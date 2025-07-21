Юран хочет пригласить в «Серик Беледиеспор» еще минимум одного футболиста

Наставник «Серик Беледиеспор»отметил, что намерен пригласить в команду еще одного игрока.

По словам специалиста, клубу нужен новый форвард.

«В расположение команды прибыл второй португалец — Марку Силва, опорный полузащитник. Первый — атакующий хав Жоау Амарал — к "Серику" присоединился дней 10 назад. До старта сезона — 10 августа играем на выезде с "Истанбулспором" — рассчитываем совершить ещё как минимум один трансфер.

Спарринги показали, что нам не хватает нападающего. Ожидаем ещё одного иностранца. Не из России. Возможно, бразильца или нигерийца», — сообщил Юран «Чемпионату».