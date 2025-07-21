«Рома» договорилась о трансфере защитника Уэсли из «Фламенго»

Бразильский защитникблизок к переходу в итальянскую. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По его информации, римский клуб заплатит за 21-летнего игрока €25 млн, а сумма сделки может увеличиться ещё на €5 млн за счёт бонусов. Трансфер будет окончательно оформлен после того, как «Фламенго» найдёт замену футболисту.

Уэсли не попал в заявку на матч 15-го тура чемпионата Бразилии против «Флуминенсе», что подтверждает готовность клуба отпустить игрока. Сам защитник также проявляет интерес к переезду в Серию А.

В нынешнем сезоне Уэсли провёл 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €20 млн.