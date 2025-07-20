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    «Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    «Лос-Анджелес» примет «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата МЛС. Дерби запланировано на 20 июля в 05:30 мск.

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    «Лос-Анджелес» выдал хорошую серию сухих побед, благодаря чему набрал 35 очков и вышел на 4-е место Западной конференции. В пяти матчах турнира хозяева одержали 4 победы и показали один из лучших результатов за этот период.

    «Гэлакси» замыкает список. Текущий сезон для команды постепенно превращается в кошмар. Перед этим выездом клуб ни разу не выиграл на чужом стадионе.

    Пять последних матчей: ничья, 3 победы «Лос-Анджелеса», одна победа «Гэлакси».

    Прогнозы и ставки

    Информация, которая пригодиться:

    • За 1.69 можно поставить на победу хозяев, за 4.15 можно взять ничью, 4.50 букмекеры предлагают на победу «Гэлакси».

    • Эксперты LiveSport считают, что «Лос-Анджелес» имеет больше шансов. Они согласны с букмекерами и предложили пару ставок в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на хозяев и их победу со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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