Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 20 июля 2025 года

20 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» сражается за самые высокие места. Команда нынче пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Лос-Анджелес» набрал 35 очков в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 36 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миннесота Юнайтед» была обыграна минимально.

До того команда нанесла поражение «Далласу» (2:0). Да и поединок с «Колорадо Рэпидс» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче выглядит весьма убедительно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Лос-Анджелес» традиционно удачно противостоит «Гэлакси». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда не пропускает уже три матча кряду, да и в плане реализации способна поднатореть.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Гэлакси» нынче разочаровывает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Лос-Анджелес Гэлакси» в 23 матчах чемпионата набрал 15 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Гэлакси» был бит «Остином» (1:2).

До того команда нанесла поражение «ДС Юнайтед» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Ванкувером» (3:0).

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» не преуспевает в плане реализации. Команда забила 25 мячей в 23 поединках МЛС.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» на 14 очков отстает от заветной зоны плей-офф. И это притом, что команда пока победила всего в 3 матчах чемпионата.

Команда в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч. Да и уступил «Гэлакси» аж в 14 поединках МЛС из 23.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда в последнее время заметно прибавила, и явно попытается выбраться со дна таблицы.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» победил в 3 своих последних матчах

«Гэлакси» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч

«Лос-Анджелес» не пропускает уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Лос-Анджелес» намерен подтянуться к лидерам, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Гэлакси» частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20