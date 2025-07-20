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    «Лос-Анджелес» начнёт без увертюр!

    Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 20 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    Денис Буанга
    20 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 20 Июля 2025 года

    Лос-Анджелес

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
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    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» сражается за самые высокие места. Команда нынче пребывает на 4 строчке турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Лос-Анджелес» набрал 35 очков в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 36 результативными ударами.

    Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миннесота Юнайтед» была обыграна минимально.

    До того команда нанесла поражение «Далласу» (2:0). Да и поединок с «Колорадо Рэпидс» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лос-Анджелес» нынче выглядит весьма убедительно. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    Причем «Лос-Анджелес» традиционно удачно противостоит «Гэлакси». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда не пропускает уже три матча кряду, да и в плане реализации способна поднатореть.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Гэлакси» нынче разочаровывает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лос-Анджелес Гэлакси» в 23 матчах чемпионата набрал 15 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Гэлакси» был бит «Остином» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «ДС Юнайтед» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Ванкувером» (3:0).

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» не преуспевает в плане реализации. Команда забила 25 мячей в 23 поединках МЛС.

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    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» на 14 очков отстает от заветной зоны плей-офф. И это притом, что команда пока победила всего в 3 матчах чемпионата.

    Команда в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч. Да и уступил «Гэлакси» аж в 14 поединках МЛС из 23.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда в последнее время заметно прибавила, и явно попытается выбраться со дна таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» победил в 3 своих последних матчах

    • «Гэлакси» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч

    • «Лос-Анджелес» не пропускает уже 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» намерен подтянуться к лидерам, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Гэлакси» частенько совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Лос-Анджелеса» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси?

    Матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси состоится 20 июля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси?

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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    Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 20.07.202505:30. «Лос-Анджелес» начнёт без увертюр!
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