Романо: Обамеянг возвращается в «Марсель»

Нападающийвернется во французскую Лигу 1.

По данным инсайдера Фабрицио Романо новым клубом 36-летнего габонца станет «Марсель», а контракт будет подписан на два года. Сейчас стороны улаживают последние детали контракта.

Обамеянг уже играл за «Марсель» в сезоне-2023/2024, а затем был продан за 9 млн евро в саудовскую «Аль-Кадисию». Всего за нее он в минувшем сезоне сыграл 32 матча, забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

Обамеянг известен по выступлениям за дортмундскую «Боруссию», «Арсенал», «Челси» и «Барселону».