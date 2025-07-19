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    «Локомотив» — «Сочи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Московский «Локомотив» примет «Сочи» в первом туре нового сезона РПЛ. Матч команд состоится 19 июля в 18:00 по мск.

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    «Локо» завершил прошлый сезон на беспроигрышной серию. Однозначно «железнодорожники» хотят продолжить эту практику, чтобы закрепиться в верхней части таблицы. Перед стартом сезона «Локомотив» потерпел крупное поражение от московского «Динамо» (1:5). После такого «паровозы» просто обязаны показать хороший результат.

    «Сочи» вернулись в РПЛ после небольшой паузы. В плей-офф гости переиграли «Пари НН». В межсезонье клуб не справился с нижегородцами, но победил «Балтику». В общем по результатам ничего выдающегося.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последний раз команды встречались в 2024 году. Тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2.

    Прогнозы и ставки

    Оценки экспертов:

    • «Локомотив» — фаворит букмекеров за 1.72. За 4.75 можно поставить на победу «Сочи».

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 2.15.

    • Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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