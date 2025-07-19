Московскийприметв первом туре нового сезона РПЛ. Матч команд состоится 19 июля в 18:00 по мск.

«Локо» завершил прошлый сезон на беспроигрышной серию. Однозначно «железнодорожники» хотят продолжить эту практику, чтобы закрепиться в верхней части таблицы. Перед стартом сезона «Локомотив» потерпел крупное поражение от московского «Динамо» (1:5). После такого «паровозы» просто обязаны показать хороший результат.

«Сочи» вернулись в РПЛ после небольшой паузы. В плей-офф гости переиграли «Пари НН». В межсезонье клуб не справился с нижегородцами, но победил «Балтику». В общем по результатам ничего выдающегося.

Календарь и таблица РПЛ

Последний раз команды встречались в 2024 году. Тогда была зафиксирована результативная ничья 2:2.

Прогнозы и ставки

Оценки экспертов:

«Локомотив» — фаворит букмекеров за 1.72. За 4.75 можно поставить на победу «Сочи».

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 2.15.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.