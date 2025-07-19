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    Биджиев: Непривычно много допустили ошибок при оборонительных действиях

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    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о матче против «Спартака»(0:1).

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Сложный матч, пошел не по нашему сценарию. Непривычно много допустили ошибок при оборонительных действиях, пропустили простой гол. А после удаления могли рассчитывать на контратаки. Освежали линию атаки, но было сложно. "Спартак" неплохо комбинировал.

    Удивил ли "Спартак"? Добавился Заболотный, габаритный форвард. Соперник стал больше мячей направлять вперед. Не всегда мы успевали подстраховать. В прошлом сезоне было больше фланговых передач. Мы готовились под прессинг, не всегда справлялись. Несколько раз запустили игроков за спину», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

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    Теперь в активе «Спартака» стало три очка, а у «Динамо» нет баллов.

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