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    «Флуминенсе» — «Крузейро»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    В 14-м туре бразильской Серии А «Флуминенсе» примет «Крузейро». Матч состоится 18 июля в 01:30 по мск.

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    «Флуминенсе» имеет возможность зайти в первую шестерку, если победит в предстоящем поединке. Клуб выиграл две последние встречи в турнире, так что положительный результат также позволит ему продлить победную серию.

    Переиграть «Крузейро» сейчас не так просто. Гости давно не проигрывали в чемпионате Бразилии. В этом поединке у них есть серьезная задача — выйти на первое место. Победа сильно увеличит шансы «лисов».

    Стоит отметить, что «Флуминенсе» выиграл 4 из 5 последних матчей против «Крузейро».

    Прогнозы и ставки

    Оценки экспертов:

    • Букмекеры: 2.33 и 3.55 — «Флуминенсе» является фаворитом встречи.

    • В случае поражения «Крузейро» может потерять второе место в таблице. Эксперты LiveSport.Ru рассказали, какова вероятность того, что это может случиться.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Флуминенсе» — «Крузейро» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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