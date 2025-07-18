«Флуминенсе» имеет возможность зайти в первую шестерку, если победит в предстоящем поединке. Клуб выиграл две последние встречи в турнире, так что положительный результат также позволит ему продлить победную серию.
Переиграть «Крузейро» сейчас не так просто. Гости давно не проигрывали в чемпионате Бразилии. В этом поединке у них есть серьезная задача — выйти на первое место. Победа сильно увеличит шансы «лисов».
Стоит отметить, что «Флуминенсе» выиграл 4 из 5 последних матчей против «Крузейро».
Прогнозы и ставки
Оценки экспертов:
- Букмекеры: 2.33 и 3.55 — «Флуминенсе» является фаворитом встречи.
- В случае поражения «Крузейро» может потерять второе место в таблице. Эксперты LiveSport.Ru рассказали, какова вероятность того, что это может случиться.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Флуминенсе» — «Крузейро» смотрите на LiveCup.Run.
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