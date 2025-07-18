Флуминенсе — Крузейро. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 июля 2025 года

18 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Крузейро». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Крузейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флуминенсе» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает седьмую позицию и претендует на чемпионский титул.

Команда на шесть очков отстает от лидера «Фламенго», который провел на игру больше, и от нынешнего соперника, занимающего вторую строчку, а также на один пункт от зоны Кубка Либертадорес.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на полуфинал Клубного чемпионата мира, коллектив потерпел поражение от «Челси» (0:2).

Перед этим в поединке четвертьфинала того же турнира клуб из Рио-де-Жанейро уже одержал победу над представителем Саудовской Аравии «Аль-Хилялем» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Отавио и Рикелме Фелипе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на Клубный чемпионат мира, «Флуминенсе» выиграл три раза при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть то, что они не уступают в классе сопернику и при этом играют на своем поле.

Кевин Серна — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» по итогам 13-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию и борется за чемпионский титул.

Команда лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Фламенго» и только на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Брагантино».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура бразильского первенства клуб из Белу-Оризонте разгромил «Гремио» (4:1).

Ранее в предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив одержал победу над аргентинским «Банфилдом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Жандерсон, Жоау Марсело и Матеус Энрике, дисквалифицирован — Кайки.

Состояние команды: в шести последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Крузейро» выиграл трижды при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, возможности сыграть вничью уж точно есть, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Каю Жоржи — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Флуминенсе» выиграл

в пяти из восьми последних матчей «Флуминенсе» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в пяти из восьми последних матчей «Крузейро» выиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.15, победа «Крузейро» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в 11-ти из 12-ти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в пяти из восьми их последних поединков было забито меньше 2,5 голов.

Между тем, в трех из пяти последних матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Флуминенсе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Флуминенсе» победит за 2.30