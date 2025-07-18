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    Потеряет ли «Крузейро» второе место?

    Флуминенсе — Крузейро. Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Крузейро»
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    Кевин Серна
    18 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Крузейро». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Крузейро», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Июля 2025 года

    Флуминенсе

  • Клубный ЧМ. 1/8 финала
    •  Флуминенсе 01:30 Крузейро

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» по итогам 11-ти поединков бразильской лиги занимает седьмую позицию и претендует на чемпионский титул.

    Команда на шесть очков отстает от лидера «Фламенго», который провел на игру больше, и от нынешнего соперника, занимающего вторую строчку, а также на один пункт от зоны Кубка Либертадорес.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на полуфинал Клубного чемпионата мира, коллектив потерпел поражение от «Челси» (0:2).

    Перед этим в поединке четвертьфинала того же турнира клуб из Рио-де-Жанейро уже одержал победу над представителем Саудовской Аравии «Аль-Хилялем» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Отавио и Рикелме Фелипе, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые пришлись на Клубный чемпионат мира, «Флуминенсе» выиграл три раза при двух ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть то, что они не уступают в классе сопернику и при этом играют на своем поле.

    Кевин Серна — лучший бомбардир команды в Серии А нынешнего сезона с тремя голами.

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» по итогам 13-ти поединков бразильской лиги занимает вторую позицию и борется за чемпионский титул.

    Команда лишь по дополнительным показателям отстает от лидера «Фламенго» и только на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Брагантино».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 13-го тура бразильского первенства клуб из Белу-Оризонте разгромил «Гремио» (4:1).

    Ранее в предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив одержал победу над аргентинским «Банфилдом» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Жандерсон, Жоау Марсело и Матеус Энрике, дисквалифицирован — Кайки.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Крузейро» выиграл трижды при двух ничьих и одном поражении.

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    Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, возможности сыграть вничью уж точно есть, если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

    Каю Жоржи — лучший бомбардир команды и Серии А нынешнего сезона с 11-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Флуминенсе» выиграл

    • в пяти из восьми последних матчей «Флуминенсе» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в пяти из восьми последних матчей «Крузейро» выиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.15, победа «Крузейро» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в 11-ти из 12-ти последних матчей хозяева не проиграли. При этом в пяти из восьми их последних поединков было забито меньше 2,5 голов.

    Между тем, в трех из пяти последних матчей гости не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Флуминенсе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Флуминенсе» победит за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Флуминенсе — Крузейро?

    Матч Флуминенсе — Крузейро состоится 18 июля 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Флуминенсе — Крузейро?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Флуминенсе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Флуминенсе — Крузейро?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Флуминенсе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Флуминенсе — Крузейро?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Флуминенсе — Крузейро?

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.15, победа «Крузейро» — в 3.35.

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    Флуминенсе — Крузейро: прогноз и ставка за 1.97, статистика, коэффициенты матча 18.07.202501:30. Потеряет ли «Крузейро» второе место?
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