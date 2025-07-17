Станкович: Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат

-.SubTitle Главный тренер московскогозаявил, что в случае победы в чемпионате России готов отправить всю команду в Дубай.

«Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат. Это как было у Моуринью. Он сказал:Ты так много для меня сделал. Я знаю, ты обещал семье отдохнуть в Дубае. Выбирай неделю, когда хочешь их отвезти», — приводит слова Станковича «Чемпионат».

«Спартак» начнет новый сезон матчем против махачкалинского «Динамо» 19 июля. Начало игры запланировано в 20:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команда Деяна Станковича занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграл «Ростову» в финале Кубка России Пути регионов.