ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марио БалотеллиНепонятый гений или неисправимый бунтарь? Вечная загадка Марио Балотелли
    Все новости спорта

    Станкович: Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Спартак
    -.SubTitle Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявил, что в случае победы в чемпионате России готов отправить всю команду в Дубай.

    Деян Станкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Станкович

    «Я могу отправить всю команду в Дубай, если мы выиграем чемпионат. Это как было у Моуринью. Он сказал:Ты так много для меня сделал. Я знаю, ты обещал семье отдохнуть в Дубае. Выбирай неделю, когда хочешь их отвезти», — приводит слова Станковича «Чемпионат».

    «Спартак» начнет новый сезон матчем против махачкалинского «Динамо» 19 июля. Начало игры запланировано в 20:30 по московскому времени.

    В прошлом сезоне команда Деяна Станковича занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграл «Ростову» в финале Кубка России Пути регионов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» выиграть у «Балтики»?
  • «Динамо» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Пройдут ли беларусы во 2 раунд Лиги конференций?
  • «Работнички» — «Торпедо» Ж. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Шахтёр» нанесёт новое крупное поражение сопернику?
  • «Ильвес» — «Шахтёр» Д. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.07
  • Экспресс дня 17 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Работнички — Торпедо Ж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ильвес — Шахтёр Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Приштина — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ордабасы — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Неман — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры