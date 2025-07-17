«Палмейрас» в паре очков от первой четверки. Клуб проиграл в прошлых двух турах и наверняка хочет исправить ситуацию.
Хозяева имеют большой опыт побед над этим соперником. Ранее они не единожды обыгрывали «Мирассол» в очных матчах. На данный момент «Палмейрас» дошел до трех игр подряд. Смогут ли гости устоять или результат снова останется за «Палмейрасом»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.43 на победу хозяев, 4.40 на ничью, 7.80 на победу гостей.
- Эксперты LiveSport. Ru считают, что у «Палмейраса» не должно быть проблем с «Мирассолом». Ставки можно посмотреть в их прогнозе.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Палмейрас» — «Мирассол» смотрите на LiveCup. Run.
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