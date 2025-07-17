примет клубв рамках 14-го тура чемпионата Бразилии. Матч состоится 17 июля в 01:00 по мск.

«Палмейрас» в паре очков от первой четверки. Клуб проиграл в прошлых двух турах и наверняка хочет исправить ситуацию.

Хозяева имеют большой опыт побед над этим соперником. Ранее они не единожды обыгрывали «Мирассол» в очных матчах. На данный момент «Палмейрас» дошел до трех игр подряд. Смогут ли гости устоять или результат снова останется за «Палмейрасом»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.43 на победу хозяев, 4.40 на ничью, 7.80 на победу гостей.

Эксперты LiveSport. Ru считают, что у «Палмейраса» не должно быть проблем с «Мирассолом». Ставки можно посмотреть в их прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Палмейрас» — «Мирассол» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.