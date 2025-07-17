Палмейрас — Мирасол. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

Палмейрас
Mirassol
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Поросята» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Палмейрас» на 5 очков отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 12 результативными ударами в 11 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Палмейрас» уступил «Челси» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Ботафого» (1:0). А вот поединок с «Интером Майами» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Поросята» нынче выглядят не столь уверенно. Команда забивает с огромной натугой.
Причем «Палмейрас» традиционно успешно противостоит «Мирасолу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.
«Мирасол»
Турнирное положение: «Мирасол» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Мирасол» на 4 зачетных балла отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Мирасол» переиграл «Спорт Ресифи» (1:0).
До того команда уверенно одолела «Сан-Паулу» (2:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Интернасьоналем» (1:1).
При этом «Мирасол» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мирасол» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 17 мячей в 11 поединках чемпионата.
При этом «Мирасол» пропускает в среднем фактически гол за матч. А вот победила команда всего в 4 матчах чемпионата.
Команда победила в двух своих последних поединках. При этом в этих матчах ее владения остались сухими.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- «Поросята» в среднем пропускают реже гола за матч
- «Мирасол» победил в 2 своих последних матчах
- «Палмейрас» одолел «Мирасол» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 1.90Сантос — Фламенго: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 3.30Сеара — Коринтианс: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:30
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Прогноз: «Палмейрас» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.
Номинальные хозяева борются за самые высокие места, да и «Мирасолу» противостоят традиционно успешно.
Ставка: Фора «Палмейраса» -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.50