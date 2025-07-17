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    «Поросята» не заметят «Мирасол»

    Палмейрас — Мирасол. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Мирасол»
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    Витор Роке
    17 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Мирасол». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Мирасол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июля 2025 года

    Палмейрас

  • Клубный ЧМ. Группа A
    •  Палмейрас 01:00 Mirassol

    Mirassol

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Поросята» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Палмейрас» на 5 очков отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 12 результативными ударами в 11 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Палмейрас» уступил «Челси» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Ботафого» (1:0). А вот поединок с «Интером Майами» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Поросята» нынче выглядят не столь уверенно. Команда забивает с огромной натугой.

    Причем «Палмейрас» традиционно успешно противостоит «Мирасолу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

    «Мирасол»

    Турнирное положение: «Мирасол» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мирасол» на 4 зачетных балла отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Мирасол» переиграл «Спорт Ресифи» (1:0).

    До того команда уверенно одолела «Сан-Паулу» (2:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Интернасьоналем» (1:1).

    При этом «Мирасол» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мирасол» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 17 мячей в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Мирасол» пропускает в среднем фактически гол за матч. А вот победила команда всего в 4 матчах чемпионата.

    Команда победила в двух своих последних поединках. При этом в этих матчах ее владения остались сухими.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Поросята» в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Мирасол» победил в 2 своих последних матчах

    • «Палмейрас» одолел «Мирасол» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Палмейрас» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.

    Номинальные хозяева борются за самые высокие места, да и «Мирасолу» противостоят традиционно успешно.

    Ставка: Фора «Палмейраса» -1.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Палмейрас — Мирасол?

    Матч Палмейрас — Мирасол состоится 17 июля 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Палмейрас — Мирасол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Палмейраса» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Палмейрас — Мирасол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Палмейраса» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Палмейрас — Мирасол?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Палмейрас — Мирасол?

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

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    Палмейрас — Мирасол: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 17.07.202501:00. «Поросята» не заметят «Мирасол»
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