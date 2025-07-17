Палмейрас — Мирасол. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

17 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Мирасол». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Мирасол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Поросята» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Палмейрас» на 5 очков отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 12 результативными ударами в 11 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Палмейрас» уступил «Челси» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Ботафого» (1:0). А вот поединок с «Интером Майами» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Палмейрас» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Поросята» нынче выглядят не столь уверенно. Команда забивает с огромной натугой.

Причем «Палмейрас» традиционно успешно противостоит «Мирасолу». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

«Мирасол»

Турнирное положение: «Мирасол» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Мирасол» на 4 зачетных балла отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Мирасол» переиграл «Спорт Ресифи» (1:0).

До того команда уверенно одолела «Сан-Паулу» (2:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Интернасьоналем» (1:1).

При этом «Мирасол» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мирасол» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 17 мячей в 11 поединках чемпионата.

При этом «Мирасол» пропускает в среднем фактически гол за матч. А вот победила команда всего в 4 матчах чемпионата.

Команда победила в двух своих последних поединках. При этом в этих матчах ее владения остались сухими.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

Статистика для ставок

«Поросята» в среднем пропускают реже гола за матч

«Мирасол» победил в 2 своих последних матчах

«Палмейрас» одолел «Мирасол» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Палмейрас» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка постарается приблизиться к лидерам.

Номинальные хозяева борются за самые высокие места, да и «Мирасолу» противостоят традиционно успешно.

Ставка: Фора «Палмейраса» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.50