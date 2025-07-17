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    Доннарумму хотят заполучить «Манчестер Сити» и «Бавария»

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    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов Европы.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, к «Челси» в борьбе за итальянца присоединились «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария».

    Будущее 26-летнего вратаря в Париже остаётся неопределённым — переговоры о продлении контракта, действующего до лета 2026 года, затянулись. На данный момент ни один из заинтересованных клубов не делал официальных предложений ни игроку, ни «ПСЖ».

    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Доннаруммы оценивается в 40 млн евро. В сезоне-2024/2025 он провёл 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 мяча и 17 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

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