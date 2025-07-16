Агент нападающего ЦСКА Гайча: Адольфо не давали постоянства в игре

Футбольный агент, представляющий интересы аргентинского нападающего, объяснил, почему его клиент не смог раскрыться в московском клубе.

«Адольфо не давали постоянства в игре. Посмотрите на его статистику. За два последних чемпионата России он сыграл 53 минуты в сумме. А в Суперлиге Турции за "Антальяспор" Гайч забил восемь голов. Представьте, что было бы, если бы он полноценно отыграл целый год за ЦСКА», — цитирует Каро «Чемпионат».

Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро и за это время неоднократно отправлялся в аренду. В сезоне-2022/23 он сыграл всего 80 минут в 8 матчах, а в сезоне-2023/24 — лишь 44 минуты в 4 играх.