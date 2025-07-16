16 июля в Минскеприметв рамках ответного матча первого раунда отбора Лиги чемпионов.

В Болгарии «Лудогорец» одержал минимальную победу 1:0 и теперь его задача ясна — всячески мешать попыткам хозяев выровнять ситуацию.

Гости — опытный еврокубковый соперник, который знает, как преодолевать квалификацию. Смогут ли минчане исправить свое положение?

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.75 на победу «Лудогорца» и 1.08 на его проход в 1/4 финала. На «Динамо» эти цифры составляют 4.45 и 6.80 соответственно.

на LiveSport. Ru вышел прогноз, в котором эксперты предложили две ставки на игру.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Минск — «Лудогорец» смотрите на LiveCup. Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.