В Болгарии «Лудогорец» одержал минимальную победу 1:0 и теперь его задача ясна — всячески мешать попыткам хозяев выровнять ситуацию.
Гости — опытный еврокубковый соперник, который знает, как преодолевать квалификацию. Смогут ли минчане исправить свое положение?
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.75 на победу «Лудогорца» и 1.08 на его проход в 1/4 финала. На «Динамо» эти цифры составляют 4.45 и 6.80 соответственно.
- на LiveSport. Ru вышел прогноз, в котором эксперты предложили две ставки на игру.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» Минск — «Лудогорец» смотрите на LiveCup. Run.
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