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    «Динамо» Минск — «Лудогорец»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    16 июля в Минске «Динамо» примет «Лудогорец» в рамках ответного матча первого раунда отбора Лиги чемпионов.

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    В Болгарии «Лудогорец» одержал минимальную победу 1:0 и теперь его задача ясна — всячески мешать попыткам хозяев выровнять ситуацию.

    Гости — опытный еврокубковый соперник, который знает, как преодолевать квалификацию. Смогут ли минчане исправить свое положение?

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.75 на победу «Лудогорца» и 1.08 на его проход в 1/4 финала. На «Динамо» эти цифры составляют 4.45 и 6.80 соответственно.

    • на LiveSport. Ru вышел прогноз, в котором эксперты предложили две ставки на игру.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Минск — «Лудогорец» смотрите на LiveCup. Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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