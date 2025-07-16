Динамо Минск — Лудогорец: прогноз на ЛЧ со ставкой 3.35

«Динамо» Минск сыграет против болгарского «Лудогорца» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 16 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Лудогорец», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает 4 место, набрав 29 очков.

Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства минский клуб уступил «Витебску» (0:2). В стартовой игре Лиги чемпионов «Динамо» также не смог добиться положительного результата, проиграв лучшей команде Болгарии «Лудогорцу» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Динамо» Минск потерпел четыре поражения с последних пяти матчах,

включая игры Лиги чемпионов и высшей лиги Беларуси.

«Лудогорец»

Турнирная таблица: «Лудогорец» стал чемпионом Болгарии, набрав в турнирной таблице 83 очка. Новый сезон в перевенстве стартует 19 июля, команда из Разграда в 1 туре примет клуб «Септември».

Последние матчи: В домашнем матче Лиги чемпионов против минского «Динамо» футболисты минского «Динамо» одержали минимальную победу (1:0). Единственный и победный гол на 87-й минуте забил чешский полузащитник Филип Калоч.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В товарищеских матчах «Лудогорец» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) и «Легией» (2:2), а также проиграл «Славии» (1:2) и «Градец-Кралове» (0:2).

Статистика для ставок

«Лудогорец» — чемпион Болгарии

«Динамо» Минск — чемпион Беларуси

«Лудогорец» выиграл у «Динамо» Минск (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Лудогорец» создал себе минимальный перевес над «динамовцами» и вполне может засушить игру в ответной игре, чтобы завоевать путёвку во второй раунд Лиги чемпионов. Так что «Динамо» вполне может сыграть вничью в ответной игре, ставим на фору минчан.

Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 3.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.