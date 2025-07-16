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    «Лудогорец» шагнёт во второй раунд Лиги чемпионов?

    Динамо Минск — Лудогорец: прогноз на ЛЧ со ставкой 3.35

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Лудогорец»
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    «Легия» — «Лудогорец»
    «Динамо» Минск сыграет против болгарского «Лудогорца» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 16 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Лудогорец», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Июля 2025 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 21:45 Лудогорец

    Лудогорец

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает 4 место, набрав 29 очков.

    Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства минский клуб уступил «Витебску» (0:2). В стартовой игре Лиги чемпионов «Динамо» также не смог добиться положительного результата, проиграв лучшей команде Болгарии «Лудогорцу» (0:1).

    Динамо Минск — Лудогорец: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Динамо» Минск потерпел четыре поражения с последних пяти матчах,
    включая игры Лиги чемпионов и высшей лиги Беларуси.

    «Лудогорец»

    Турнирная таблица: «Лудогорец» стал чемпионом Болгарии, набрав в турнирной таблице 83 очка. Новый сезон в перевенстве стартует 19 июля, команда из Разграда в 1 туре примет клуб «Септември».

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  • Вчера

    • Последние матчи: В домашнем матче Лиги чемпионов против минского «Динамо» футболисты минского «Динамо» одержали минимальную победу (1:0). Единственный и победный гол на 87-й минуте забил чешский полузащитник Филип Калоч.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В товарищеских матчах «Лудогорец» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) и «Легией» (2:2), а также проиграл «Славии» (1:2) и «Градец-Кралове» (0:2).

    Статистика для ставок

    • «Лудогорец» — чемпион Болгарии

    • «Динамо» Минск — чемпион Беларуси

    • «Лудогорец» выиграл у «Динамо» Минск (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Лудогорец» создал себе минимальный перевес над «динамовцами» и вполне может засушить игру в ответной игре, чтобы завоевать путёвку во второй раунд Лиги чемпионов. Так что «Динамо» вполне может сыграть вничью в ответной игре, ставим на фору минчан.

    Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 3.35.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Минск — Лудогорец?

    Матч Динамо Минск — Лудогорец состоится 16 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Минск — Лудогорец?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (0)» с коэффициентом у букмекеров 3.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Минск — Лудогорец?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Минск — Лудогорец?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 4.40.

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