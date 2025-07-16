Динамо Минск — Лудогорец: прогноз на ЛЧ со ставкой 3.35

Динамо Минск
Лудогорец
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает 4 место, набрав 29 очков.
Последние матчи: В 15 туре внутреннего первенства минский клуб уступил «Витебску» (0:2). В стартовой игре Лиги чемпионов «Динамо» также не смог добиться положительного результата, проиграв лучшей команде Болгарии «Лудогорцу» (0:1).
Динамо Минск — Лудогорец: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Динамо» Минск потерпел четыре поражения с последних пяти матчах,
включая игры Лиги чемпионов и высшей лиги Беларуси.
«Лудогорец»
Турнирная таблица: «Лудогорец» стал чемпионом Болгарии, набрав в турнирной таблице 83 очка. Новый сезон в перевенстве стартует 19 июля, команда из Разграда в 1 туре примет клуб «Септември».
Последние матчи: В домашнем матче Лиги чемпионов против минского «Динамо» футболисты минского «Динамо» одержали минимальную победу (1:0). Единственный и победный гол на 87-й минуте забил чешский полузащитник Филип Калоч.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В товарищеских матчах «Лудогорец» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) и «Легией» (2:2), а также проиграл «Славии» (1:2) и «Градец-Кралове» (0:2).
Статистика для ставок
- «Лудогорец» — чемпион Болгарии
- «Динамо» Минск — чемпион Беларуси
- «Лудогорец» выиграл у «Динамо» Минск (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Лудогорец» создал себе минимальный перевес над «динамовцами» и вполне может засушить игру в ответной игре, чтобы завоевать путёвку во второй раунд Лиги чемпионов. Так что «Динамо» вполне может сыграть вничью в ответной игре, ставим на фору минчан.
Ставка: Ф1 (0) с коэффициентом 3.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.