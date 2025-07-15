«Барселона» хочет купить вингера «Баварии» Сарагосу

заинтересована в подписании вингера мюнхенскойи сборной Испании. Об этом сообщает испанское издание El Chiringuito.

По информации источника, руководство сине-гранатовых рассматривает 23-летнего футболиста как подходящее и финансово доступное усиление атакующей линии. В клубе считают, что Сарагоса готов к уровню Ла Лиги.

Ранее стало известно, что Сарагоса не входит в планы главного тренера «Баварии» Венсана Компани и, скорее всего, покинет клуб летом.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Осасуне», где сыграл 28 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.