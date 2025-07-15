«Мальме» выиграл в первом поединке 3:1. Гостям нужно будет идти вперед и добывать результат, но получится ли у них? «Иберия» — скромная команда, которая только в четвертый раз попала в еврокубки и дальше третьего раунда не проходила.
У шведом огромная мотивация после долгого возвращения. По идее опыт и уровень клуба должны помочь им в домашних стенах довести дело до конца.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев — 1.18 на победу «Мальме», 13.4 на победу «Иберии».
- Эксперты LiveSport. Ru рассказали, кто выиграет и с каким результатом. Подробнее в прогнозе.
- ИИ спрогнозировал победу «Мальме» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мальме» — «Иберия» смотрите на LiveCup. Run.
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