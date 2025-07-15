ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша
    Все новости спорта

    «Мальме» — «Иберия»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Мальмё Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Шведский «Мальме» примет грузинский клуб «Иберия» в рамках матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов, который состоится 15 июля в 20:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мальме» выиграл в первом поединке 3:1. Гостям нужно будет идти вперед и добывать результат, но получится ли у них? «Иберия» — скромная команда, которая только в четвертый раз попала в еврокубки и дальше третьего раунда не проходила.

    У шведом огромная мотивация после долгого возвращения. По идее опыт и уровень клуба должны помочь им в домашних стенах довести дело до конца.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев — 1.18 на победу «Мальме», 13.4 на победу «Иберии».

    • Эксперты LiveSport. Ru рассказали, кто выиграет и с каким результатом. Подробнее в прогнозе.

    • ИИ спрогнозировал победу «Мальме» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Мальме» — «Иберия» смотрите на LiveCup. Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лудогорец» шагнёт во второй раунд Лиги чемпионов?
  • «Динамо» Минск — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Ставим на паритет в основное время!
  • Норвегия (ж) — Италия (ж). Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Шелбурн» пройдет в следующую стадию квалификации ЛЧ?
  • «Линфилд» — «Шелбурн». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 16 июля
  • Завтра в 19:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Линфилд — Шелбурн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Селтик
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Гент — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ауда — Ларн
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рууд — Штрикер
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аякс — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры