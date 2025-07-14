Наумов: У Соболева нет никаких шансов в «Зените»

Бывший президентвысказался о перспективах форварда

«Аренда в "Оренбург"? Большинство русских футболистов, которые приходят в "Зенит", так заканчивают. На этом карьера Соболева может завершиться. И это не первый такой случай. Вспомните Александра Коваленко. Пришел в "Зенит, потом поехал по арендам, и сейчас его не видно и не слышно. А игрок был очень талантливый и перспективный. Мог сделать хорошую карьеру. Но такова доля тех, кто хочет рискнуть и попробовать себя в 'Зените'. У большинства это не получается, потому что либо не хватает мастерства, либо Семак вынужден ставить дорогостоящих бразильцев. Он не может держать на лавке таких легионеров. А время сейчас такое, что позволяет иметь восемь иностранцев в составе. Поэтому нашим игрокам прежде, чем идти туда, надо хорошо подумать, потому что на этом может закончиться твоя карьера.

У него нет никаких шансов, потому что заиграли Маттео Кассьерра, Лусиано Гонду. Когда он переходил в команду Семака, я сразу сказал, что Саша будет сидеть на лавке и выходить максимум минут на десять при счете 3:0, 4:0, что и случилось. Теперь речь идет об аренде", — приводит слова Наумова "Евро-Футбол. Ру".