Кисляк: Не хочу говорить громких слов перед сезоном, лучше доказывать делом

Полузащитниквысказался о шансах москвичей на чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Посмотрим, надо идти от матча к матчу. Следующая игра — с "Оренбургом", к ней и будем готовиться. Каждый матч на вес золота, надо набирать очки в каждом из них, и тогда будет возможность побороться за чемпионство.

У нас амбициозная команда. Но я не хочу говорить громких слов перед сезоном, лучше доказывать делом. В конце чемпионата посмотрим, что да как. Конкуренция в РПЛ очень хорошая, сильные команды, каждый может отобрать очки», — цитирует Кисляка «Матч ТВ».

Напомним, ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0) и выиграл Суперкубок России.