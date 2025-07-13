Ямаль: Мы вернем Лигу чемпионов домой

Вингеркоторый празднует свое 18-летие, рассказал, что хотел бы себе пожелать.

«Хотел бы получать то же, что и в 16, и в 17. Из трофеев мне не хватает чемпионата мира и Лиги чемпионов. Мой характер говорит выходить и побеждать.

Я не слишком много об этом думаю, у меня еще много лет. Но хочу побеждать сейчас и отдавать все силы ради этого. Нашим болельщикам скажу, что мы в игре, мы будем бороться. Мы, несомненно, вернем Лигу чемпионов домой», — цитирует Ямаля клубная пресс-служба.

Напомним, в прошлом сезоне Ямаль вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат и Кубок Англии.