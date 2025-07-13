Круговой: Я готов приносить пользу на 100%

Защитник московскоговысказался о смене позиции при

«У меня теперь новая позиция, всё отлично, всё нравится. Да, с "Краснодаром" тяжёлый матч, очень мало пространства, моментов. Но в сезоне будет больше возможностей показать себя. Я готов приносить пользу на 100%», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

Напомним, что в стартовом матче сезона ЦСКА победил «Краснодар» (1:0) в Суперкубке России.

Для ЦСКА эта победа стала 8-й в Суперкубке России, а новый главный тренер Фабио Челестини начал карьеру в стане с армейцев с завоевания трофея.