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    Зинченко может перейти в «Вест Хэм»

    Футбол Футбол Англии Арсенал Вест Хэм Трансферы
    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в лондонском «Вест Хэме», сообщает WestHamZone.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    Украинец был близок к переходу в «Милан», однако сделка сорвалась из-за финансовых требований игрока.

    Теперь главным претендентом на Зинченко называют именно «Вест Хэм». Руководство «молотобойцев» уверено, что опыт футболиста поможет команде в достижении поставленных задач.

    Перед заключением контракта с новым клубом Зинченко пройдет тщательное медицинское обследование, поскольку «Вест Хэм» обеспокоен частыми травмами игрока, особенно проблемами с икроножной мышцей.

    За «Арсенал» украинец выступает с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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