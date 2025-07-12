Зинченко может перейти в «Вест Хэм»

Защитник «Арсенала»может продолжить карьеру в лондонском, сообщает WestHamZone.

Украинец был близок к переходу в «Милан», однако сделка сорвалась из-за финансовых требований игрока.

Теперь главным претендентом на Зинченко называют именно «Вест Хэм». Руководство «молотобойцев» уверено, что опыт футболиста поможет команде в достижении поставленных задач.

Перед заключением контракта с новым клубом Зинченко пройдет тщательное медицинское обследование, поскольку «Вест Хэм» обеспокоен частыми травмами игрока, особенно проблемами с икроножной мышцей.

За «Арсенал» украинец выступает с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.