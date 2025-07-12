Мусаев: В целом, равная игра, но в мелочах ЦСКА был немного лучше

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в Суперкубке России против ЦСКА (0:1).

«Игра была равная. Мы хорошо начали матч — 35-40 минут играли в качественный футбол, создавали моменты. Потом допустили технические ошибки и во втором тайме привезли себе гол после стандарта. После этого ЦСКА начали хорошо обороняться: они умеют это делать. В целом, равная игра, но в мелочах ЦСКА был немного лучше», — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.

«Краснодар» во второй раз подряд уступает в Суперкубке России. Пока «быки» ни разу не смогли выиграть данный трофей.