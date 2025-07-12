Николас Джексон может перебраться в «Барселону»

Форвард лондонского «Челси»в межсезонье может сменить клуб.

По данным издания Caught Offside, 24-летним сенегальцем активно интересуется испанская «Барселона», где фактически нет дублера у Роберта Левандовского.

«Челси» после покупки Жоау Педро и Лиама Делапа готов отпустить Джексона за сумму в € 50 млн, но «Барселона» настаивает на аренде с правом возможного выкупа.

За «аристократов» Джексон выступает с лета 2023 года. В минувшем сезоне сыграл за команду 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач. Контракт нападающего с «Челси» действует до 2033 года.