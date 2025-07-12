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    Николас Джексон может перебраться в «Барселону»

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    Форвард лондонского «Челси» Николас Джексон в межсезонье может сменить клуб.

    Николас Джексон
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    Николас Джексон

    По данным издания Caught Offside, 24-летним сенегальцем активно интересуется испанская «Барселона», где фактически нет дублера у Роберта Левандовского.

    «Челси» после покупки Жоау Педро и Лиама Делапа готов отпустить Джексона за сумму в € 50 млн, но «Барселона» настаивает на аренде с правом возможного выкупа.

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    • За «аристократов» Джексон выступает с лета 2023 года. В минувшем сезоне сыграл за команду 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач. Контракт нападающего с «Челси» действует до 2033 года.

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