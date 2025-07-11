ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль НетфуллинРавиль Нетфуллин: Не считаю свое чемпионство с ЦСКА полноценным
    Все новости спорта

    Мадридский «Реал» готов расстаться с четырьмя футболистами

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид Трансферы
    Мадридский «Реал» рассматривает вариант расставания с четырьмя футболистами нынешним летом.

    Дани Себальос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дани Себальос

    По информации Cadena Ser, клуб может покинуть центральный полузащитник Дани Себальос — на данный момент он ещё не обсуждал свое будущее с новым главным тренером Хаби Алонсо, но его уход возможен.

    В атакующей линии конкуренция между молодыми нападающими Эндриком и Гонсало Торресом настолько высока, что оба игрока могут быть отправлены в аренду для получения игровой практики.

    Что касается Родриго, то Хаби Алонсо, по сообщениям испанских СМИ, не видит его ключевым игроком стартового состава на следующий сезон. Клуб готов рассмотреть предложения по продаже бразильца.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» дать бой армейцам?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • Выберется ли «Интернасьонал» из зоны вылета?
  • «Интернасьонал» — «Витория». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Останется ли «Фламенго» лидером?
  • «Фламенго» — «Сан-Паулу». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Росарио Сентраль — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Завтра в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран — Кызылжар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры