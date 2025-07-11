Мадридский «Реал» готов расстаться с четырьмя футболистами

Мадридскийрассматривает вариант расставания с четырьмя футболистами нынешним летом.

По информации Cadena Ser, клуб может покинуть центральный полузащитник Дани Себальос — на данный момент он ещё не обсуждал свое будущее с новым главным тренером Хаби Алонсо, но его уход возможен.

В атакующей линии конкуренция между молодыми нападающими Эндриком и Гонсало Торресом настолько высока, что оба игрока могут быть отправлены в аренду для получения игровой практики.

Что касается Родриго, то Хаби Алонсо, по сообщениям испанских СМИ, не видит его ключевым игроком стартового состава на следующий сезон. Клуб готов рассмотреть предложения по продаже бразильца.