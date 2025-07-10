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    Радимов считает, что лимит на легионеров в РПЛ не нужен

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    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Лимит вообще не нужен. Условные Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что. Конкурируя в случае Кисляка с Пьяничем, Обляковым, Жемалетдиновым. Кисляк играл и был лучше.

    С одной стороны, конечно же, логично и правильно в условиях, когда мы отстранены, давать дорогу своим молодым. Но другое дело, как этой дорогой будут пользоваться сами ребята», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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    • Напомним, что по регламенту на поле в матчах РПЛ не может находиться больше 8-и легионеров у команды. В заявку можно всключать до 13-и иностранцев.

    Ранее в СМИ сообщали о том, что РФС обсуждает возможность ужесточение лимита на легионеров.

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