Радимов считает, что лимит на легионеров в РПЛ не нужен

Экс-футболиствысказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Лимит вообще не нужен. Условные Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что. Конкурируя в случае Кисляка с Пьяничем, Обляковым, Жемалетдиновым. Кисляк играл и был лучше.

С одной стороны, конечно же, логично и правильно в условиях, когда мы отстранены, давать дорогу своим молодым. Но другое дело, как этой дорогой будут пользоваться сами ребята», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что по регламенту на поле в матчах РПЛ не может находиться больше 8-и легионеров у команды. В заявку можно всключать до 13-и иностранцев.

Ранее в СМИ сообщали о том, что РФС обсуждает возможность ужесточение лимита на легионеров.