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    Лазарев продолжит карьеру в «Соколе»

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    Саратовский «Сокол» объявил о переходе центрального полузащитника Владислава Лазарева.

    Владислав Лазарев
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    Владислав Лазарев

    «Ряды "Сокола" пополнил Владислав Лазарев. 23-летний полузащитник является воспитанником "Балтики". За его плечами около 100 матчей в Первой лиге и в РПЛ. В минувшем сезоне Влад на правах аренды выступал за "Сочи" и "Чайку" в прошлом сезоне», — написано в сообщении клуба.

    23-летний Лазарев стал известен по выступлениям за калининградскую «Балтику», воспитанником которой он является. Дальше в его карьере был неудачный период в «Сочи», откуда он и перебрался в «Сокол».

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    По итогам прошлого года саратовский клуб финишировал 16-м в таблице Первой лиги. С нового сезона команду возглавляет черногорец Младен Кашчелан, который отлично знает возможности Лазарева по «Балтике».

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