Лазарев продолжит карьеру в «Соколе»

Саратовскийобъявил о переходе центрального полузащитника

«Ряды "Сокола" пополнил Владислав Лазарев. 23-летний полузащитник является воспитанником "Балтики". За его плечами около 100 матчей в Первой лиге и в РПЛ. В минувшем сезоне Влад на правах аренды выступал за "Сочи" и "Чайку" в прошлом сезоне», — написано в сообщении клуба.

23-летний Лазарев стал известен по выступлениям за калининградскую «Балтику», воспитанником которой он является. Дальше в его карьере был неудачный период в «Сочи», откуда он и перебрался в «Сокол».

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По итогам прошлого года саратовский клуб финишировал 16-м в таблице Первой лиги. С нового сезона команду возглавляет черногорец Младен Кашчелан, который отлично знает возможности Лазарева по «Балтике».