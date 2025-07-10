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    Хаби Алонсо: Модрич — легенда клуба и всего футбольного мира

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    Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал уход полузащитника Луки Модрича.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    9 июля 39-летний хорват в последний раз вышел на поле в футболке «Реала», появившись на замену на 64-й минуте полуфинального матча Клубного чемпионата мира против «ПСЖ» (0:4). Эта встреча стала завершающей в его 13-летней карьере в составе мадридского клуба, за который он сыграл 597 матчей и выиграл 28 трофеев. В 2018 году Модрич был удостоен «Золотого мяча».

    Следующим клубом опытного полузащитника станет итальянский «Милан».

    «Он — легенда клуба и всего футбольного мира. Я играл с ним в одной команде, а теперь тренировал. В Мадриде его будут помнить всегда», — приводит слова Алонсо пресс-служба ФИФА.

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