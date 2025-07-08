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    «Зриньски» обыграл «Виртус» в матче отбора ЛЧ

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    Завершились два матча 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

    «Зриньски»
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    «Зриньски»

    В одной из встреч «Зриньски» обыграл «Виртус» со счетом 2:0.

    В составе боснийской команды дублем отметился Неманья Бильбия, отличившись на 45-й и 79-й минутах встречи.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Виртус — Зриньски 0:2
    Голы: 0:1 Неманья Бильбия (пенальти) (45'), 0:2 Неманья Бильбия (79'), 2:1 Джейк Грек (пенальти) (59') Предупреждения: Armando Amati (42'), Керим Мемия (60'), Никола Гори (74'), Антонио Иванчич (80'), Элиа Чакки (90 + 1')

    Ответный матч между этими командами состоится 15-го июля в 22:00 мск.

    В параллельном матче «Эгнатия» обыграла «Брейдаблик» со счетом 1:0.

    Единственный гол забил Ильди Груда на 90+2-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Эгнатия — Брейдаблик 1:0
    Гол: 1:0 Ildi Gruda (90 + 2') Предупреждения: Реги Лушкья (60'), Виктор Эрн Маргейрссон (82')

    Ответный матч состоится 15-го июля в 22:00 по мск.

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