«Зриньски» обыграл «Виртус» в матче отбора ЛЧ

Завершились два матча 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

В одной из встреч «Зриньски» обыграл «Виртус» со счетом 2:0.

В составе боснийской команды дублем отметился Неманья Бильбия, отличившись на 45-й и 79-й минутах встречи.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Виртус — Зриньски 0:2 Голы: 0:1 Неманья Бильбия (пенальти) (45'), 0:2 Неманья Бильбия (79'), 2:1 Джейк Грек (пенальти) (59') Предупреждения: Armando Amati (42'), Керим Мемия (60'), Никола Гори (74'), Антонио Иванчич (80'), Элиа Чакки (90 + 1')

Ответный матч между этими командами состоится 15-го июля в 22:00 мск.

В параллельном матче «Эгнатия» обыграла «Брейдаблик» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ильди Груда на 90+2-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Эгнатия — Брейдаблик 1:0 Гол: 1:0 Ildi Gruda (90 + 2') Предупреждения: Реги Лушкья (60'), Виктор Эрн Маргейрссон (82')

Ответный матч состоится 15-го июля в 22:00 по мск.