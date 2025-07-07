«Ювентус» снизил цену на Влаховича до 15 млн евро

Туринскийготов расстаться с нападающимза сумму около 15 млн евро. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Руди Галетти.

По данным источника, «бьянконери» сократили запрашиваемую сумму вдвое, чтобы ускорить трансфер и избежать риска потери игрока на правах свободного агента следующим летом — контракт серба истекает в 2026 году. Упрощение сделки также поможет клубу сосредоточиться на приоритетной задаче — подписании Рандаля Коло Муани.

Серьезный интерес к Влаховичу проявляют два английских клуба — «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Однако переговоры осложняются высокими зарплатными ожиданиями футболиста.

В минувшем сезоне 24-летний Влахович провел 44 матча за «Ювентус», забив 17 голов и сделав 5 результативных передач. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 35 млн евро.