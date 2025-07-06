Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал цель команды на новый сезон

Бывший главный тренерзаявил, что цель московского клуба на новый сезон — только чемпионство.

«Цель "Спартака" на сезон? Чемпионство. По-другому быть не может. Каждый сезон этот клуб должен бороться за главный трофей», — приводит слова Карреры сетевое издание Liveresult.ru.

Напомним, под руководством Карреры «Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России, прервав 16-летнюю паузу без титула.

В настоящее время командой руководит Деян Станкович, который в свой первый сезон вывел клуб на 4-е место в Российской Премьер-лиге.

В новом сезоне РПЛ «Спартак» стартует 19 июля домашним матчем против «Динамо» из Махачкалы на «Лукойл Арене».