Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал цель команды на новый сезон

Массимо Каррера Фото: globallookpress.com
«Цель "Спартака" на сезон? Чемпионство. По-другому быть не может. Каждый сезон этот клуб должен бороться за главный трофей», — приводит слова Карреры сетевое издание Liveresult.ru.
Напомним, под руководством Карреры «Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России, прервав 16-летнюю паузу без титула.
В настоящее время командой руководит Деян Станкович, который в свой первый сезон вывел клуб на 4-е место в Российской Премьер-лиге.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» стартует 19 июля домашним матчем против «Динамо» из Махачкалы на «Лукойл Арене».