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    Маркиньос«Спартак» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал цель команды на новый сезон

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    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что цель московского клуба на новый сезон — только чемпионство.

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «Цель "Спартака" на сезон? Чемпионство. По-другому быть не может. Каждый сезон этот клуб должен бороться за главный трофей», — приводит слова Карреры сетевое издание Liveresult.ru.

    Напомним, под руководством Карреры «Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России, прервав 16-летнюю паузу без титула.

    В настоящее время командой руководит Деян Станкович, который в свой первый сезон вывел клуб на 4-е место в Российской Премьер-лиге.

    В новом сезоне РПЛ «Спартак» стартует 19 июля домашним матчем против «Динамо» из Махачкалы на «Лукойл Арене».

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