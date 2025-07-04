Хозяева занимают 9-е место в таблице Востока, имея 28 очков в активе. В прошлом туре клуб потерпел поражение от «Монреаля» со счетом 0:1 и не смог обезопасить себя от возможного вылета из зоны плей-офф.
«Торонто» впервые за долгое время выиграл. Гости на своем поле разгромили «Портленд» 3:0. Теперь у него 17 очков, с которыми клуб идет 13-м в списке.
В этой паре сейчас доминирует «Нью-Йорк». На его счету 5 побед подряд в последних очных встречах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.57 на победу «Нью-Йорка», 4.35 на ничью, 5.35 на победу «Торонто».
- На сайте LiveSport есть прогноз экспертов, в котором они назвали возможного победителя поединка.
- Прогноз ИИ: победа «Нью-Йорка» со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Нью-Йорк» — «Торонто» смотрите на LiveCup.Run.
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