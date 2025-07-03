«Ман Сити» намерен избавиться от Грилиша до старта предсезонки

собирается как можно быстрее продать своего полузащитника

По данным GiveMeSport, «горожане» намерены решить вопрос с трансфером 29-летнего вингера до старта предсезонной подготовки. При этом главной сложностью для интересующихся клубов является высокая зарплата Грилиша и требуемая сумма за него.

Первый раз об интересе к Грилишу со стороны «Наполи» было известно еще 16 июня, но с тех пор команды не сильно продвинулись в переговорах.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за «Ман Сити» 32 матча во всех турнирах, забил в них 3 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом до 2027 года, а цена на рынке сейчас равна 28 млн евро.