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    Черышев: Приятно, что Юран будет при работе и деле

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    Известный российский игрок и тренер Дмитрий Черышев высказался по поводу назначения Сергея Юрана в клуб второго турецкого дивизиона «Серик Беледиеспор».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Мне приятно, что Сергей Юран будет при работе и деле. Я очень рад за него. Пожелаю ему только удачи. Он сказал в интервью, что у клуба есть цели и команда перед ним ставит определенные задачи.

    Если он решил поехать, обговорил все вопросы, которые касаются команды. У него огромное желание поработать в другом чемпионате и попробовать себя в качестве тренера», — сказал Черышев «Чемпионату».

    О назначении 56-летнего российского специалиста стало известно 1 июля. Ранее Юран работал в РПЛ с «Пари НН» и «Химками».

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