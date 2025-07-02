Черышев: Приятно, что Юран будет при работе и деле

Известный российский игрок и тренервысказался по поводу назначенияв клуб второго турецкого дивизиона «Серик Беледиеспор».

«Мне приятно, что Сергей Юран будет при работе и деле. Я очень рад за него. Пожелаю ему только удачи. Он сказал в интервью, что у клуба есть цели и команда перед ним ставит определенные задачи.

Если он решил поехать, обговорил все вопросы, которые касаются команды. У него огромное желание поработать в другом чемпионате и попробовать себя в качестве тренера», — сказал Черышев «Чемпионату».

О назначении 56-летнего российского специалиста стало известно 1 июля. Ранее Юран работал в РПЛ с «Пари НН» и «Химками».