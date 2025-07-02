Сперцян: Я расстроился после ухода Смолова из «Краснодара»

Хавбек «Краснодара»отреагировал на уход из клуба форварда

«Я с Федей на связи. Он много помогал и подсказывал, создавал атмосферу в команде, поддерживал, делился опытом. Мы с ним остаемся на связи. Я расстроился, что он ушел. Газинский тоже, кстати, атмосферный парень!

Стиль одежды игроков "Краснодара" станет хуже? Федя стильный парень, но в Краснодаре ходит только в Nike», — сказал Сперцян «СЭ».

«Краснодар» выиграл чемпионат России-2024/25. В прошлом сезоне Смолов сыграл 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 4 ассиста.