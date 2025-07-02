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    Сперцян: Я расстроился после ухода Смолова из «Краснодара»

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    Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на уход из клуба форварда Федора Смолова.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Я с Федей на связи. Он много помогал и подсказывал, создавал атмосферу в команде, поддерживал, делился опытом. Мы с ним остаемся на связи. Я расстроился, что он ушел. Газинский тоже, кстати, атмосферный парень!

    Стиль одежды игроков "Краснодара" станет хуже? Федя стильный парень, но в Краснодаре ходит только в Nike», — сказал Сперцян «СЭ».

    «Краснодар» выиграл чемпионат России-2024/25. В прошлом сезоне Смолов сыграл 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 4 ассиста.

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