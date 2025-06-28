Агент Батырева и Мартового опроверг информацию о трансфере футболистов из «Сочи»

Агент, представляющий интересы полузащитникаи нападающего, прокомментировал слухи о том, что его клиенты якобы выставлены клубом на трансфер.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что Мартовой, Батырев и ещё трое футболистов «Сочи» могут покинуть команду этим летом.

«Впервые слышу о том, что клуб выставил Мартового на трансфер. То же самое касается и Батырева», — сказал Талаев «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам сезона «Сочи» занял пятое место в Первой лиге, набрав 57 очков. Команда получила шанс сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ благодаря тому, что «Черноморец» из Новороссийска не получил необходимую лицензию.

В стыковых встречах «Сочи» одолел «Пари НН» (1:2, 3:1) и завоевал право выступать в РПЛ в сезоне‑2025/26.