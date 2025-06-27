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    «Бавария» намерена приобрести нападающего «Штутгарта» Вольтемаде

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    Ник Вольтемаде выразил желание перейти в «Баварию» и уже уведомил «Штутгарт» о намерении пополнить состав мюнхенского клуба этим летом.

    Ник Вольтемаде
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    Ник Вольтемаде

    Как сообщает журналист Флориан Плетенберг, «Бавария» и 23-летний нападающий достигли устной договорённости по условиям личного контракта — соглашение рассчитано до 2030 года. Наблюдательный совет «Баварии» одобрил сделку, а сам Вольтемаде нацелен на переход уже в это трансферное окно.

    Однако официальные переговоры между клубами еще не начались, поскольку «Штутгарт» намерен сохранить нападающего и в контракте игрока нет фиксированной суммы отступных. «Бавария» планирует начать переговоры после завершения молодежного чемпионата Европы U-21.

    В минувшем сезоне Вольтемаде провел 33 матча за «Штутгарт» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.

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