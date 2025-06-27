«Бавария» намерена приобрести нападающего «Штутгарта» Вольтемаде

выразил желание перейти ви уже уведомило намерении пополнить состав мюнхенского клуба этим летом.

Как сообщает журналист Флориан Плетенберг, «Бавария» и 23-летний нападающий достигли устной договорённости по условиям личного контракта — соглашение рассчитано до 2030 года. Наблюдательный совет «Баварии» одобрил сделку, а сам Вольтемаде нацелен на переход уже в это трансферное окно.

Однако официальные переговоры между клубами еще не начались, поскольку «Штутгарт» намерен сохранить нападающего и в контракте игрока нет фиксированной суммы отступных. «Бавария» планирует начать переговоры после завершения молодежного чемпионата Европы U-21.

В минувшем сезоне Вольтемаде провел 33 матча за «Штутгарт» во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи.